В Госдуме объяснили рост числа аварий с участием общественного транспорта Депутат Ефимов: рост числа ДТП с автобусами обусловлен погодными условиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост числа аварий с участием общественного транспорта обусловлен несколькими факторами, среди которых погодные условия, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. В беседе с НСН парламентарий подчеркнул, что также на ситуацию оказывает значительное влияние низкая квалификация некоторых водителей автобусов.

Во-первых, это погодные катаклизмы, сотрясающие Россию в последнее время. Во-вторых, у нас большая кадровая текучка, которая привела к нехватке около 30% водителей. <...> Также снижается уровень квалификации водителей, приходится даже приглашать тех, кто уже вышел на пенсию, — пояснил Ефимов.

При этом депутат отметил, что с участием грузовых автомобилей происходит даже больше аварий, чем с общественным транспортом. Он связывает это с тем, что грузовики не лицензируются, часть водителей работает нелегально, потому что перевозчики не хотят платить налоги. Кроме того, Ефимов озаботился ситуацией со средствами индивидуальной мобильности, из-за которых стали происходить аварии на тротуарах. По его мнению, любые транспортные средства должны передвигаться по дорогам.

Семь человек 31 октября 2023 года пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Омске. Никто из пассажиров не получил серьезных травм. Отмечается, что накануне в городе прошел сильный снегопад.