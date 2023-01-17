В Госдуме объяснили рост цен на отдых в России Депутат Коган объяснил повышение цен на отдых в России растущим спросом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на отдых в России могут отличаться в зависимости от уровня развития курортов и их благоустроенности, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Александр Коган. Парламентарий указал, что многое зависит и от госпрограмм, в рамках которых строятся дороги, коммуникации и другие объекты. Поэтому в Сочи отдых дороже, чем в Крыму, так как под Олимпиаду в развитие инфраструктуры там вложили миллиарды, объяснил депутат. А рост цен связан с повышением спроса на внутренний туризм, добавил избранник.

Например, в Сочи создана уникальная рекреационная инфраструктура. Ее создавали под Олимпиаду и вложили в это миллиарды. Понятно, что отдых там будет дороже, чем, к примеру, на Камчатке или даже в Крыму, — пояснил депутат.

Подорожание отдыха на российских курортах в целом является абсолютно закономерным, подчеркнул Коган. Он отметил, что спрос на внутренние направления растет. По словам депутата, отдыхать в России безопасно, и нет угрозы застрять, как в Египте, где в декабре туристам пришлось провести две лишних недели из-за ограничений пролета над Иорданией.

Я думаю, что к лету цены должны стабилизироваться с учетом госпрограмм, стимулирующих развитие туризма в РФ. Еще я считаю, что будет правильно планировать и бронировать места в гостиницах заранее — это будет намного дешевле, — предположил народный избранник.

Ранее предприниматель Артем Венскель предположил, что самыми популярными зарубежными направлениями среди россиян в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Арабские Эмираты. Эксперт также допустил, что из-за прямых перелетов сохранится интерес к отдыху на Шри-Ланке, Сейшелах, в Египте, Омане, Бахрейне и Катаре.