В Госдуме объяснили разницу в зарплатах курьеров и учителей Депутат Бессараб заявила, что курьеры работают и зарабатывают больше

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Сравнение зарплат курьеров и молодых учителей некорректно, так как доставщики работают по 10–12 часов в сутки, заявила «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, за их графиком никто не следит.

Я бы не стала сравнивать заработную плату таких категорий. Если брать зарплату доставщиков, курьеров, люди, как правило, работают как самозанятые, и фактически никто не следит за их графиком, режимом работы, — объяснила парламентарий.

Бессараб отметила, что курьеры часто перерабатывают, чтобы получить высокую зарплату. Депутат также признала проблему низких зарплат учителей и необходимость повышения престижа профессии.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что автоматизация доставок поможет сократить разницу в доходах учителей и курьеров. Он привел в пример беспилотники от «Яндекса», которые уже активно используются в Москве.