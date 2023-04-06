В Госдуме объяснили призывы отменить мораторий на смертную казнь Депутат Чепа: призывы вернуть смертную казнь связаны с ростом риска терактов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Призывы некоторых политиков отменить мораторий на смертную казнь в России связаны с ростом рисков террористических актов, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Он привел в пример теракт в петербургском кафе 2 апреля, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Парламентарий отметил, что возможность возвращения смертной казни рассматривается как сдерживающая мера для террористов.

Есть опасения, что могут возрастать риски таких террористических актов, как то, что произошло в Санкт-Петербурге. Попытки рассмотрения возможности возвращения смертной казни могут рассматриваться как способ минимизировать подобные угрозы, — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что возвращение смертной казни возможно лишь при определенных условиях и только для особо тяжких преступлений. Он уточнил, что в таком случае возникнет угроза лишения жизни невиновного в результате ошибки. Парламентарий считает, что решить вопрос отмены моратория на смертную казнь должно общество.

С одной стороны, мы знаем, что в таком случае появляется угроза лишения человека жизни по ошибке. И знаем также, что такие случаи были. Но, с другой стороны, это одна из сдерживающих мер для террористов, которые могут опасаться подобного наказания. Пусть свою оценку даст общество, — заключил Чепа.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его мнению, это необходимо сделать из-за обострения отношений с Западом и случаев осуществления террористических актов и убийств мирных жителей в России. С такой инициативой депутат обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.