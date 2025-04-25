В Госдуме объяснили причины роста цен на картофель в России Депутат Кашин заявил, что картофель подорожал из-за невыгодности его выращивания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с НСН объяснил, что на картофель резко выросли цены, так как фермерам стало экономически невыгодно заниматься выращиванием этого овоща. По его словам, этим активно пользуются перекупщики, взвинчивая цены до небес.

Мы стараемся не сокращать сборы, увеличиваем посевные площади. Но в последние годы выращивание картофеля стало невыгодно производителю, себестоимость картофеля два года назад достигала 11 рублей, а закупали товар по 10–11 рублей. В убыток себе никто выращивать не будет, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что перекупщики приобретают картофель у фермеров, а затем продают его в торговые сети с большой накруткой. Он добавил, что цены на товары первой необходимости, такие как картофель, должны регулироваться государством.

Ранее, по данным Росстата, стало известно, что за последний год картофель подорожал на 150%, а в некоторых случаях — до 300%. Стоимость на этот продукт начнет постепенно снижаться с середины мая, заявил агроэксперт Александр Панченко. Он связал такие изменения цен с распродажей старого урожая.