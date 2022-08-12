В Госдуме объяснили причины глобального экономического кризиса Депутат ГД Аксаков: глобальный экономический кризис начался из-за антироссийских санкций Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны сами простимулировали глобальный экономический кризис, введя против России масштабные санкции и тем самым «фактически выстрелив себе в ногу», заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит «Радио 1», снижение поставок энергоресурсов и другой продукции привело к росту цен, повлияв как на спрос, так и на производственные процессы.

Мы видим, что в Европе и в США идет очень сильный рост цен. Это сразу создает проблемы для потребителей. Они снижают спрос на подорожавшую продукцию. А это, в свою очередь, уменьшает производство и провоцирует кризис, — отметил Аксаков.

Он добавил, что кризис «все плотнее накрывает США и Европу» и к осени может усугубиться еще сильнее.

Ранее Банк России опубликовал ряд прогнозных сценариев на ближайшие три года, и согласно одному из них, может повториться глобальный экономический кризис 2007–2008 годов. В ЦБ пояснили, что в этом случае усилится фрагментация в мировой экономике. Торговля будет больше концентрироваться в региональных блоках, а государства сосредоточатся на локализации производств.

Посол Украины в США Оксана Маркарова тем временем назвала еще одним «союзником» России — зиму. По ее мнению, по мере приближения холодов РФ может прекратить поставки нефти и газа в Западную Европу, многие страны которой по-прежнему сильно зависят от российских энергоносителей.