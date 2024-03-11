В Госдуме объяснили предупреждения США о террористической угрозе в Москве Депутат Пискарев назвал сообщения об угрозах в Москве попыткой помешать выборам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывы США и других стран НАТО избегать поездок в Россию Москва расценивает как попытку помешать международному наблюдению за выборами, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале комиссии, МИД Румынии, например, адресовал рекомендации «исключительно гражданам своей страны, планирующим наблюдать за выборами президента в России».

Расцениваем деструктивную информационную кампанию НАТО как очередную грязную провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за выборами в Российской Федерации, — заявил Пискарев.

В пятницу, 8 марта, на сайте посольства США в Москве появилась информация, что экстремисты в течение 48 часов могут организовать теракты в российской столице. В диппредставительстве призвали американских граждан избегать больших скоплений людей. Позже аналогичное предупреждение появилось на сайте МИД Великобритании.

На следующий день с подобными предупреждениями выступили посольства Чехии, Швеции и Южной Кореи. Они также призвали своих граждан, находящихся в России, избегать мест массового скопления людей и сообщили об «ухудшении ситуации с безопасностью» в стране.