В Госдуме объяснили повышение тарифов на газ Депутат Колунов: цены на газ повысили из-за несоответствия роста тарифов инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Федеральной антимонопольной службы индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей связано с несоответствием роста тарифов инфляции, рассказал «Радио 1» член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. По этой причине в сфере ЖКХ наметились определенные трудности, решение которых и предполагает повышение тарифов, пояснил он. Депутат назвал данное решение хоть и непопулярным, но в подобных условиях простым и понятным.

Это всё из-за того, что рост тарифов у нас не соответствует инфляции. Из-за этого у нас намечаются сложности в сфере ЖКХ, поэтому ФАС и решилась поднять тарифы. Это нормальное, простое решение, хотя и не очень популярное, — сказал Колунов.

Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев заявил, что для нормального саморегулирования цен важно привлечь к снабжению россиян газом иные компании, помимо «Газпрома».

В ситуации, когда у нас отключился европейский внешний рынок, на внутреннем рынке из-за избытка газа и большого числа производителей можно было бы поставлять газ по более низким ценам. Ведь, кроме «Газпрома», у нас есть и «Новатэк», и нефтяные компании, добывающие газ, — уточнил Семикашев.

Минэкономразвития ранее сообщило, что цена на газ вырастет на 8,5%, тариф поднимется как для населения, так и для промышленных предприятий. Уточняется, что индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации. Тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, вывоз твердых коммунальных отходов также вырастут с 1 декабря текущего года не более чем на 9%.