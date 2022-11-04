В Госдуме объяснили, почему Зеленский отказался от встречи с Путиным на G20 Депутат Шеремет: Зеленский боится встретиться с Путиным на G20

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский боится посмотреть в глаза российскому лидеру Владимиру Путину, а потому и отказывается от встречи с ним на саммите G20 в Индонезии, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, Зеленский может храбриться только в своих видеороликах, однако когда появляется возможность обсудить все лично с Путиным, он дает заднюю.

Зеленский просто струсил. За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю. Причина такого его поведения очевидна — он боится встречи с нашим президентом. Зеленскому нечего сказать, кроме как начать оправдывается за то, что разбазарил свою страну, — считает Шеремет.

По его словам, Зеленскому незачем участвовать в саммите G20, поскольку там будут присутствовать представители стран, отвечающих за Украину. Таковыми он называет власти США и Великобритании.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на острове Бали.

Накануне Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если на нем будет присутствовать Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящему саммиту.