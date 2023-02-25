Экс-замминистра обороны объяснил, почему ВСУ не смогут захватить Крым Картаполов: ВСУ не обладают возможностями для проведения операции по захвату Крыма

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ не обладают возможностями для проведения военной операции по захвату Крыма, сообщил ТАСС бывший замминистра обороны, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что украинская пропаганда уверяет всех в обратном, поэтому Киев пока не отказался от плана силового захвата полуострова. В связи с этим, считает Картаполов, за ситуацией необходимо внимательно следить и жестко отвечать на любые провокации.

А эти провокации они будут пытаться проводить, они будут продолжать засылать беспилотники, диверсионно-разведывательные группы. Если наши бывшие партнеры передадут им ракеты большего радиуса действия — они обязательно попробуют их применить, — сказал депутат.

Картаполов отметил, что поставленная Киеву странами Запада военная помощь никак не поможет ВСУ захватить полуостров. По его мнению, это никоим образом не изменит ситуацию на поле боя, в том числе возможная передача Украине истребителей F-16. Он добавил, что единственным фактором, представляющим угрозу для Крыма, могут стать поставки дальнобойных ракет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве полным ходом идет подготовка к военным шагам по возвращению Крыма. По его оценке, морально Украина готова вернуть территорию, которую считает своей.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что российским военным следует продолжить нанесение ударов по объектам энергоинфраструктуры Украины, чтобы власти этой страны не смогли «засорять своими воплями эфир и мозги» жителям. Он добавил, что ежедневно в ходе боевых действий погибают сотни украинских солдат.