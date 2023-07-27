В Госдуме объяснили, почему россияне отказываются от бесплатной земли Депутат Чаплин: бесплатная земля по госпрограммам должна быть с подведенными коммуникациями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исходя из опыта действующих государственных программ по бесплатной выдаче гражданам земельных участков, многие отказываются от такой земли, обратил внимание депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с «360» он предложил решить эту проблему с помощью подведения к этим участкам коммуникации.

Если получить земельный участок можно бесплатно, то для того, чтобы картинка из мечты претворилась в жизнь, необходимо к этому бесплатному земельному участку подвести коммуникации, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что при предоставлении бесплатной земли власти не обещают, что снабдят эти участки коммунальными благами, в том числе подъездными дорогами, электроэнергией и газом. Чаплин предложил разработать программы подключения таких земель к коммуникациям.

До тех пор, пока бесплатно будет предлагаться только «земельный участок», а не «земельный участок, по границе которого идет газопровод, водопровод, линия электропередач», программы не помогут освоить территорию, а люди будут от них отказываться, — предупредил законодатель.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий региональным властям устанавливать перечень профессий, представители которых могут бесплатно получить земельные участки от государства или муниципалитета. По мнению авторов документа, новые нормы привлекут квалифицированных работников в отдаленные районы.