В Госдуме объяснили, почему решили снизить штрафы за неявку в военкомат Депутат ГД Синельщиков: штрафы за неявку в военкомат уменьшили для снижения финансовой нагрузки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме решили изменить законопроект о штрафах за неявку в военкомат и уменьшить их размер ради снижения финансовой нагрузки на граждан, сообщил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Депутат отметил, что хотя штрафы обычно увеличивают, в этот раз парламентарии сделали исключение.

Действительно, в законопроекте предлагается снизить штрафы за неявку в военкоматы с 50 до 30 тысяч рублей. Это связано с тем, что на заседании фракция КПРФ раскритиковала авторов законопроекта и комитет за первоначальное решение. Новые поправки направлены на снижение финансовой нагрузки на граждан. Также изменения рассматривались для содействия тем гражданам, которые по каким-то причинам не смогли явиться в военкомат вовремя, — объяснил Синельщиков.

Согласно законопроекту, штраф за неявку в военкомат предлагается установить в размере от 10 до 30 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч. Помимо того, поправки предусматривают штрафы от 5 до 15 тысяч рублей в случае несообщения в военкомат о выезде из России на срок более шести месяцев.