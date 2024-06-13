В Госдуме объяснили, почему Пашинян потребовал извинений от Лукашенко Депутат Сипягин: Пашинян потребовал от Лукашенко извинений за визит в Карабах

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал извинений от президента Белоруссии Александра Лукашенко за визит в Карабах, который вызвал бурю негодования среди армянского населения, поделился мнением с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. Парламентарий отметил, что Минск до 2018 года тесно сотрудничал с Ереваном, но после прихода Пашиняна к власти ситуация резко изменилась.

Сипягин пояснил, что Минск выстраивает взаимоотношения с Баку, исходя из принципов добрососедских отношений и экономической выгоды для обоих государств. Парламентарий отметил, что не видит ничего удивительного в том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии в подготовке конфликта в Карабахе.

Точно также она (Белоруссия. — NEWS.ru) до 2018 года сотрудничала и с Арменией. Она умело держала паритет между странами (Арменией и Азербайджаном. — NEWS.ru). Однако с приходом нынешнего премьер-министра [Никола Пашиняна] ситуация резко изменилась, — подчеркнул депутат.

Сипягин затруднился сказать, что именно стало причиной разногласий между Лукашенко и Пашиняном, но признал, что Белоруссия действительно сосредоточила свое внимание на сотрудничестве с Азербайджаном. По мнению депутата, этот факт вызывает раздражение у армянского премьера, при котором Ереван потерял Карабах.

Недавний визит Лукашенко в Карабах и его заявления, естественно, вызвали бурю негодования среди армянского населения, для них регион остается своим и останется своим. Возмутился и Пашинян, чтобы показать местному населению, что он свой и так же возмущен действиями своего коллеги из Белорусии, — резюмировал Сипягин.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что споры между государствами должны решаться в спокойном ключе без перехода на личности. Он выразил надежду на скорое разрешение проблем во взаимоотношениях двух стран.