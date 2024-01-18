В Госдуме объяснили, почему Олимпиады теряют в интересе Депутат Журова: Олимпиады теряют в интересе без участия российских спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие атлетов из России на Олимпийских играх приводит к тому, что эти спортивные события теряют в интересе, заявила в беседе с «Газетой.Ru» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, в первую очередь это относится к видам спорта, где россияне демонстрируют лучшие результаты.

Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян, — подчеркнула депутат.

Между тем, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже лишь в нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких условий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МОК занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску атлетов на Олимпийские игры, который противоречит самой природе спорта. Он также обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности Игр.