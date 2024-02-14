В Госдуме раскритиковали наделение регионов правом усыплять бродячих собак Депутат Бурматов: усыпление бродячих собак не ведет к сокращению их числа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Принятый в ряде регионов России закон, позволяющий усыплять бездомных животных, не приведет к сокращению их численности, рассказал в беседе с Lenta.ru первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, переломить ситуацию в этой сфере помогут только комплексные решения.

В полномочиях регионов сегодня самый широкий спектр мер, которые позволяют навести порядок в области регулирования численности безнадзорных животных без всяких убийств, — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что регионы имеют право штрафовать граждан за выброшенных животных, а также за самовыгул. Кроме того, власти субъектов могут строить приюты в рамках государственно-частного партнерства и содержать там отловленных животных, а также бесплатно стерилизовать их, заниматься их регистрацией, учетом и идентификацией. Как отметил парламентарий, в регионах, которые этим занимаются, нет проблемы бездомных животных и там не приходится обсуждать тему их усыпления.

Умерщвление животных никогда не ведет к сокращению популяции и не является эффективным механизмом сокращения численности безнадзорных животных, — добавил Бурматов.

Законодатель также рассказал, что вопрос бездомных животных уже пытались решить с помощью их умерщвления и это приводило лишь к коррупционным скандалам, в то время как ситуация с их численностью кардинально не менялась.

Ранее депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Документ разработан на основании многочисленных обращений жителей и призван обеспечить безопасность граждан.