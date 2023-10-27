В ГД раскрыли, почему учителей нельзя освобождать от проверки работ вручную Депутат ГД Лантратова призвала не освобождать учителей от проверки «домашки»

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Школьных учителей нужно освободить от лишней бюрократии, но никак не от проверки домашних заданий, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Парламентарий отметила, что ИИ или компьютер не заменят человека. По ее словам, к каждому ребенку необходимо найти свой подход, а при оценивании работ нужно учитывать его особенности. Депутат подчеркнула, что «создание цифрового помощника учителя» спровоцирует появление «цифрового помощника ученика», способного готовить работы за детей.

Надо разгрузить учителей от излишней бюрократизации, но никак не от проверки домашних заданий. Это одно из важнейших направлений работы с детьми. ИИ не заменит учителя, к каждому ученику нужно найти подход, оценивать его знания, учитывая его особенности. Нестандартный подход к решению задачи может быть расценен компьютером как ошибка. А ошибкой это не является. Это под силу только человеку, — добавила Лантратова.

Лантратова отметила, что проверка домашних работ с помощью ИИ «убьет творческую компоненту в образовании, егэфицирует всю школу». По ее словам, ИИ хорошо проверяет только тестовые задания. Формат же теста, по ее мнению, существует для проверки знаний в ситуации, когда нет времени или желания по-настоящему проверять знания и способ мышления ребенка.

Ранее замглавы Минцифры РФ Олег Качанов в ходе форума «ПРОФ-IT» заявил, что российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ, задания будут проверяться в автоматическом режиме. По его словам, это поможет разгрузить учителей. Он отметил, что в России планируется к внедрению типовая государственная информационная система в сфере общего образования на основе Московской электронной школы.