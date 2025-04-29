В Госдуме объяснили, почему нацисты массово бежали именно в Аргентину Депутат Вассерман: нацисты массово бежали в Аргентину к своей немецкой родне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Нацисты бежали из Европы от преследований в Аргентину, так как в эту страну еще в 19-м веке переехало достаточно много немцев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий отметил, что часть соратников фюрера Адольфа Гитлера также осели в Чили.

В Аргентину сбежало очень много нацистов. В основном потому, что в Аргентину еще в 19-м веке приехало очень много эмигрантов из Германии. Не только в Аргентине, в Чили их очень много. Но больше всего именно в Аргентине. Когда им пришлось срочно бежать из Европы, они решили ехать к своим в Аргентину, — добавил Вассерман.

По его мнению, фашизм и нацизм — естественные направления развития западно-европейской цивилизации. Вассерман отметил, что по этой причине в Европе нашлось достаточно много желающих помочь военным преступникам.

Все-таки фашизм и нацизм — естественные направления развития западно-европейской цивилизации. Соответственно, желающих помочь тем нацистам, которым не повезло, которые попытались захватить себе добычу не по зубам, желающих помочь им в Европе хватает. Посмотрите, как Европа защищает очередных нацистов [на Украине], — подытожил Вассерман.

Ранее власти Аргентины опубликовали на правительственном сайте более 1,8 тысячи документов о сбежавших в южноамериканскую страну нацистах. Среди них — врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.