В Госдуме объяснили, почему начались удары по центрам принятия решений ВСУ Депутат ГД Соболев заявил, что иностранных наемников на Украине надо уничтожать в первую очередь

Фото: МО РФ

На Украине множество наемников из разных стран и разбираться, иностранные они военные или нет, просто нет возможности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, эти люди — главные виновники бойни, именно их направил Запад для борьбы с Россией и их нужно уничтожать в первую очередь. Он отметил, что раньше российские вооруженные силы не наносили удары по центрам принятия решений.

Сейчас во время СВО на Украине есть множество наемников из разных стран и мы, безусловно, не будем разбираться, иностранные они военные или нет, просто возможности физической нет. Там есть группы иностранных инструкторов, и при нанесении ударов по центрам они будут уничтожаться, эти люди главные виновники бойни, именно их отправил НАТО для борьбы с Россией, — рассказал Соболев.

По его словам, наемники находятся на Украине незаконно и без них военная операция имела бы совершенно другие результаты.

Уничтожать украинских военных с наемниками и западными генералами во время их совещаний пообещал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, иностранцы в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 27 июня во время удара по пункту временной дислокации ВСУ были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров, до 20 иностранных наемников и военных советников.