В Госдуме объяснили, почему в Канаде так много украинцев Депутат Вассерман: первые украинцы-русофобы бежали в Канаду еще в XIX веке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Жившие на территории современной Украины граждане переселялись в Канаду еще с XIX века, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, в Северную Америку бежали представители Галичины, где «превращали русских в антирусских».

В Канаду еще в XIX веке переселилось очень много жителей Галичины — это восточный склон Карпатских гор, избранный в 1860-х годах полигоном отработки методов психологической хирургии, нацеленных на превращение русских в антирусских. Вот оттуда очень многие сбежали, поскольку жизнь в Галичине была тогда очень трудна. Но сбежала, заразившись польской фальшивкой «Украина — не Россия». Те, кто пытался фальшивку осуществить, бежали к родным в Канаду, — сказал Вассерман.

Ранее власти Аргентины опубликовали на правительственном сайте более 1,8 тысячи документов о сбежавших в южноамериканскую страну нацистах после разгрома гитлеровской Германии. Среди них — врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей. На сайте также упоминаются имена надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана и офицера гестапо Вальтера Кучмана. Большое количество нацистских преступников сбежали в Южную Америку после Второй мировой войны.