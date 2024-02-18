В Госдуме объяснили, почему ФРГ не боится строить завод на Украине Депутат ГД Журавлев: в ФРГ готовы к постройке завода на Украине ради воровства

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Германии понимают, что в случае строительства на Украине завода немецкого концерна Rheinmetall это предприятие станет приоритетной целью для Вооруженных сил РФ, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению депутата, выделенные деньги на этот проект все равно будут разворованы украинскими властями и немецкими предпринимателями, поэтому они готовы запустить проект.

Рассматривают этот проект как наиболее легкий способ воровства денег из бюджета: на бумаге предприятие будет расти и шириться, а как только потребуется в реальности предъявить его продукцию, он будет так же, по документам, уничтожен точечным ракетным ударом, — заявил Журавлев.

Парламентарий допустил, что завод так и не будет построен. Он предположил, что на самом деле участники сделки заинтересованы в освоении средств из бюджета ФРГ.

Деньги, выделенные из бюджета Германии, то есть средства немецких налогоплательщиков, таким образом будут освоены и просто поделены между дельцами из Rheinmetall и вороватой кликой [президента Украины Владимира] Зеленского. На деле и строить при таком раскладе ничего не нужно, это ведь все равно сизифов труд — бесполезный и не имеющий шансов на завершение, — заключил народный избранник.

Ранее концерн Rheinmetall опубликовал соглашение с Украиной о запуске производства боеприпасов на территории страны. Согласно документу, подписанному на полях Мюнхенской конференции по безопасности, на заводе будут выпускать снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall будет владеть контрольным пакетом акций.