В Госдуме объяснили, почему Европа согласится выдавать украинцев Киеву Депутат Новиков: ЕС согласится выдать украинцев Киеву для затягивания конфликта

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Европейский союз выдаст украинцев призывного возраста Киеву для затягивания конфликта, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Также он добавил, что страны объединения выступают за продолжение конфликта, но не хотят отправлять в республику собственные военные подразделения.

Принятие решения о передаче Украине граждан призывного возраста вполне сопрягается с остальными действиями и заявлениями, которые делают соведущие европейские политики. Они продолжают говорить о поддержке режима Зеленского, однако возможности для этой поддержки ограничены. Втягивать в конфликт собственные военные подразделения они не хотят, — сказал Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что пока Западу такое решение кажется нежелательным и преждевременным, даже опасным. Он пояснил, что для затягивания конфликта нужны ресурсы и живая сила, но на территории республики возможности мобилизации все больше и больше снижаются в силу того, что часть людей уже призвана, а другая часть выехала за пределы страны.

Значит, нужно каким-то образом восполнять эти потери. И они не нашли ничего лучше, как искать способы вынудить вернуться на Украину тех, кого только недавно приглашали к себе с обещаниями защитить от российской агрессии. Теперь концепция изменилась, она связана с тем, чтобы не просто вернуть этих людей на Украину, а на фронт. Для того чтобы конфликт между Россией и Украиной продолжался как можно дольше, — подчеркнул депутат.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина заявил, что Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста. Кроме того президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства страны Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения на родину граждан Украины, проживающих на территории страны. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.