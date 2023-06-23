В Госдуме объяснили, почему эксперимент с ЕГЭ провалился Депутат Леонов: ЕГЭ учит зубрить ответы, а не логически мыслить

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ), существующая в российском образовании с 2002 года, показала свою несостоятельность и должна быть отменена, соответствующий законопроект внесла в Госдуму фракция ЛДПР, рассказал в беседе с «360» член нижней палаты российского парламента Сергей Леонов. По его словам, ЕГЭ не учит школьников логически мыслить, в то время как преподаватели в вузах отмечают резкое снижение качества знаний абитуриентов.

Став студентами, сегодняшним школьникам очень сложно адаптироваться к новому материалу, сложно переключиться на традиционные экзаменационные проверки. Условно говоря, они привыкли сдавать тесты, но в вузах нужно понимать предмет, а не просто зубрить условные ответы, — пояснил законодатель.

Как отметил Леонов, старшеклассники зубрят, занимаются с репетиторами, на которых родители тратят большие средства, а после поступления в вуз возникает несоответствие, так как в институте совершенно другие требования: нужно не зубрить, а понимать процесс и уметь добывать новую информацию. В результате уже первые сессии показывают, что отличники по ЕГЭ, поступившие на бюджетные места в престижные вузы, зачастую не могут сдать элементарные экзамены.

Если поправки к законопроекту примут, мы вернемся к общей системе поступления в вузы, которая действовала до 2002 года. В школах будут нормальные стандартные выпускные экзамены по общеобразовательным предметам, — резюмировал депутат.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил, что Госдума может рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ и возврате к «классической системе образования» уже осенью нынешнего года. Он выразил надежду, что до конца года ЕГЭ в стране уйдет в прошлое, как и Болонская система.