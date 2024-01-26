В Госдуме объяснили, почему дети не должны выбирать родителя после развода Депутат Кузнецов: после развода детей не должны оставлять только с матерью

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов объяснил в разговоре с NEWS.ru, почему детей стоит лишить права выбирать, с каким родителем жить после их развода. Он отметил, что в ряде случаев ребенок выбирает сторону, где его начнут баловать, разрешая «играть в онлайн-игры и есть больше сладкого».

Мнение ребенка — играть в онлайн-игры, есть больше сладкого или стать трансгендером. Мнением ребенка часто манипулируют, когда один из родителей, с кем он остался жить, настраивает его против другого. Примерно в 90% случаев ребенка оставляют с матерью. Как будто отец не может воспитывать детей. Понятно, что если отец погиб или не хочет принимать участия в воспитании, то воспитание на матери, но это не свойственная ей роль, — добавил Кузнецов.

По его словам, проживание только с матерью лишает ребенка, особенно юношу, отцовского воспитания. Парламентарий подчеркнул, что мать иногда, получить право на детей, специально препятствует общению детей с отцом.

Женское воспитание крайне печально для юноши. Но если суд обязал мать обеспечит общение детей с отцом, то в ряде случаев он их не воспитывает, а балует. Закон же на мнение ребенка опирается. Покупает ему все, что хочет, разрешает играть в онлайн-игры. Никакого воспитания нет, есть подкуп ребенка, — рассказал Кузнецов.

Накануне «Известия» сообщили, что депутаты от трех парламентских фракций, в том числе Кузнецов, предложили конкретизировать понятие о мнении ребенка при разводе родителей, которому не исполнилось 10 лет.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что меры защиты одиноких отцов в России пока не принимаются, поскольку их положение лучше, чем положение одиноких матерей, а «дальше будет видно». По его словам, таким мужчинам значительно проще найти работу, чем женщинам.