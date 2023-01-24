В Госдуме объяснили отказ от публикации деклараций депутатов и сенаторов Депутат Диденко: публикация деклараций чиновников делает их уязвимыми для санкций и спецслужб

Фото: duma.gov.ru

Декларации российских депутатов и сенаторов будут публиковать в обобщенном виде, так как из-за текущих норм они оказываются уязвимы для санкций и иностранных спецслужб, рассказал Lenta.ru председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. По его словам, информация об имуществе парламентариев позволяет применять в их отношении имущественные ограничения — например, подвергать санкциям их счета.

Это уязвимость, когда лица, принимающие ответственные решения, открыты перед службами иностранных разведок. Я думаю, это самое главное. Они все, при том что публичные, так еще наизнанку вывернутые, в том плане, что против них могут быть приняты меры санкционно-имущественного характера, в том числе в отношении банков, счетов, недвижимости и прочего, — уверен Диденко.

Парламентарий отметил, что информация об имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться таким образом, чтобы идентифицировать принадлежащие им объекты было нельзя. Данные будут обнародоваться в обобщенном виде.

То есть общее количество, например, 100 квартир на общую площадь такую-то — будет обобщенная информация, чтобы нельзя было идентифицировать этот объект, — пояснил Диденко.

Ранее сообщалось, что с 1 марта этого года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не будут публиковаться в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.