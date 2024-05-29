В Госдуме объяснили необходимость создания аналога YouTube в России Депутат Ющенко: создание аналога YouTube в России по-прежнему актуально

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Создание достойных аналогов YouTube в России по-прежнему остается актуальной задачей, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ вскоре будет представлен второй аналог американского видеохостинга. Парламентарий отметил, что у российских властей есть определенные претензии к YouTube, в частности политизированность платформы.

Давно велись дискуссии о том, стоит ли закрывать в России YouTube или нет. Ваш комитет высказал позицию, что мы только поприветствуем, если удастся создать такую же удобную и имеющую потенциал платформу, которая будет популярна у пользователей. У нас остаются претензии к той политизированности, которая присутствует на сегодняшний день на западных платформах, в том числе на YouTube. В том числе и идеологической. Конечно, мы должны создать такие условия, чтобы российские пользователи из-за удобства и возможностей перешли на новую платформу, — сказал Ющенко.

По словам парламентария, если достойный аналог платформы удастся создать, то власти будут делать все возможное, чтобы максимально продвигать его в стране.

Пока конструктивно обсуждать нечего. Сейчас мы лишь на словах узнаем о создании нового, альтернативного хостинга, — добавил Ющенко.

Ранее депутат Государственной думы Антон Горелкин сообщил, что в конце июня в России появится еще один аналог видеохостинга YouTube. По его словам, разработку представят на комиссии РОЦИТ, однако пока преждевременно говорить о стопроцентной замене зарубежного сервиса.