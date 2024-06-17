В Госдуме объяснили необходимость сделать проезд бесплатным для студентов Депутат Вассерман поддержал идею бесплатного проезда на транспорте для студентов

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru поддержал идею сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для студентов очного отделения. Парламентарий уточнил, что расходы на дорогу для них ощутимы, потому что им надо практически ежедневно посещать вуз.

Для студентов не очной формы обучения оплата общественного транспорта не так критична, поскольку они посещают вуз не так часто, как очники. Соответственно, расходы за общественный транспорт почти не ощутимы. А вот для бюджетников это очень серьезно. Поэтому я, наверное, постараюсь поддержать этот законопроект, — пояснил Вассерман.

Депутат также призвал вернуться к системе оплаты образования, когда студенты бесплатно учились в вузе, а затем должны были три года проработать в компании, подавшей целевую заявку. Он подчеркнул, что в зависимости от баллов выпускнику предлагали возможность устроиться в определенные организации.

Это была так называемая система распределения. И чем выше был балл в зачетной книжке, тем больше выбора предоставлялось студентам в выборе организации. Такая система представляется мне весьма эффективной и к ней мы, наверное, рано или поздно вернемся, — заключил Вассерман.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования РФ работает над вопросом приоритетного зачисления детей студентов в ясли и детские сады. По словам замглавы ведомства Ольги Петровой, запрос на такую поддержку у матерей-студенток выше, чем на комнаты временного пребывания детей в вузах.