В Госдуме объяснили необходимость отсрочки от мобилизации для ученых Депутат Смолин: отсрочка от мобилизации для ученых нужна для сбережения человеческого потенциала

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Законопроект об освобождении граждан с ученой степенью от мобилизации должен быть принят из соображений сохранения человеческого потенциала, заявил НСН первый заместитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, призыв кандидатов и докторов наук в рамках мобилизации нецелесообразен, так как их подготовка требует затрат от государства. Также депутат напомнил, что студенты, кандидаты и доктора наук уже освобождены от срочной военной службы.

Думаю, что принятие закона было бы правильным. По закону о воинской обязанности и военной службы от призыва на срочную службу кандидаты наук и доктора наук освобождены <...> Если исходить из идеи сбережения человеческого потенциала, то тем более логично было бы освобождать от мобилизации кандидатов и докторов наук, поскольку их подготовка требует затрат государства, — сказал Смолин.

Депутат считает, что в России не будет массового призыва по мобилизации, поэтому принятие подобного закона не отразилось бы на желании молодых людей идти в науку. Он добавил, что граждане с ученой степенью обращаются за отсрочкой гораздо реже, чем это делают многодетные отцы.

Комитет Госдумы по обороне ранее не поддержал в первом чтении законопроект, по которому предполагались отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. По мнению комитета, инициатива «не соотносится с подходом» законодательства к мобилизации. Законопроект, на который дал заключение комитет Госдумы по обороне, был внесен на рассмотрение депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым 25 октября прошлого года.