В Госдуме объяснили негативное отношение ЕС к Дню Победы в России Депутат Матвейчев: современная Европа осознает себя наследницей Третьего рейха

Фото: kremlin.ru

Европа, осознающая себя наследницей Третьего рейха, хочет взять реванш за поражение во Второй мировой войне, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, сейчас лидеры стран ЕС рассматривают противостояние с РФ как возможность поквитаться за разгром фашистских войск.

Современная Европа все больше и больше себя осознает наследницей Третьего рейха. <…> Они хотят взять реванш. Нынешний конфликт, я имею в виду не только Украину, но и санкционную войну, они рассматривают как продолжение Второй мировой. Мы в этом случае находимся в разных лагерях. А значит, наша задача — победить так же, как и наши деды, — заявил политик.

По мнению Матвейчева, разгром гитлеровских войск для сегодняшних европейских политиков — «грустная история», в то время как РФ гордится победой советской армии.

Мы видим, что [в ЕС] происходит не только реабилитация фашизма, но и напрямую используются всевозможные фашистские практики. Поэтому можно смело говорить, что победа Советского Союза нам Гитлером ими воспринимается как победа над собой, — объяснил депутат.

Ранее первый замглавы председателя исполкома Гагаузии Илья Узун заявил, что автономия будет праздновать и торжественно отмечать День Победы 9 мая. По его словам, власти Молдавии не заставят народ забыть тех, кто спас мир от фашизма.