В Госдуме объяснили «недоразумение» с поправками в закон о мобилизации Депутат Госдумы Останина призналась, что перепутала Картаполова с замглавы Минобороны Панковым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила о «недоразумении», которое произошло после ее разговора с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым о поправках в закон о мобилизации. В разговоре с URA.ru парламентарий призналась, что она перепутала своего думского коллегу с замминистра Минобороны Николаем Панковым. Останина думала, что общалась с Панковым, а на самом деле поговорила с Картаполов.

При этом депутат отметила, что Панков обещал перезвонить ей по данному вопросу, но так ее и не набрал.

Панков сказал, что он мне перезвонит в понедельник и взял мой мобильный телефон. Он мне не перезвонил, к сожалению, ни сегодня на связь не выходит, ни вчера. Может еще скажет, что со мной не встречался, ну что ж, это, наверное, тогда говорит об офицерской чести заместителя министра, — заявила депутат.

В разговоре с российским сетевым изданием Life.ru Останина призналась, что разговор с Панковым о мобилизации у нее все же состоялся. По словам депутата, беседа прошла в кабинете замминистра обороны. Во время встречи также присутствовал начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.

Во время дискуссии Останина передала просьбу депутатов о поправках к мобилизации, касающихся отцов с двумя детьми и беременной женой или ребенком-инвалидом. Глава комитета отметила, что Панков пообещал ей поддержать данную инициативу.

Когда я спросила (Панкова. — NEWS.ru), а вы закон-то поддержите? Он сказал: «Нина Александровна, мы закон-то, конечно, поддержим, но у меня большая просьба: сейчас этот закон не принимать, а принять по окончании СВО». В итоге мы договорились, что мы не продвигаем свой закон, а они вносят поправки, — сообщила депутат.

В итоге ситуация растянулась на несколько дней. Останина, как пишет издание, не могла связаться с Панковым, из-за чего ей пришлось положиться на Картаполова.

Я на основании разговора с Картаполовым сегодня сделала это объявление, поэтому сейчас спускаюсь в зал, чтобы сказать, что, к сожалению, недоразумение, мы не поняли (друг друга. — NEWS.ru), — отметила Останина, добавив, что будет добиваться внесения данных поправок.

Ранее Панков заявил, что не участвовал в разговоре с Останиной по поводу освобождения от мобилизации отцов детей-инвалидов. По его словам, такой беседы у него с парламентарием не было «ни вчера, ни сегодня».