В Госдуме объяснили механизм работы закона о сайтах-манипуляторах Депутат Горелкин: РКН сможет блокировать сайты, манипулирующие мнением пользователей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Роскомнадзор установит, что социальная сеть, интернет-магазин или агрегатор новостей незаконно используют рекомендательный алгоритм для манипулирования мнением пользователя, доступ к такому ресурсу могут ограничить, рассказал «Парламентской газете» автор соответствующего законопроекта, замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, документ обязывает интернет-ресурсы не только разъяснять пользователям, как работает алгоритм, но и уточнять, какие данные о людях и зачем они собирают.

Как пишет издание, с рекомендательным алгоритмом пользователи постоянно взаимодействуют при поиске товаров в интернет-магазинах или чтении новостей. Алгоритм запоминает предпочтения и при следующем обращении предложит в первую очередь ссылки на похожие товары или новости. Однако у рекомендательных алгоритмов есть и негативная сторона: они создают вокруг человека информационный кокон и манипулируют его мнением, объяснил Горелкин.

Качество манипуляций сегодня достигло небывалого уровня, рекомендательные алгоритмы используют повсеместно, в том числе и в России, поэтому потребовался отдельный закон, чтобы урегулировать их работу, — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что, согласно законопроекту, специалисты Роскомнадзора самостоятельно или по жалобам пользователей будут проверять интернет-ресурсы на предмет незаконных манипуляций. В случае установления такого факта и отказа компании изменить рекомендательный алгоритм доступ к контенту могут ограничить вплоть до полной блокировки. В перспективе речь может идти и об административных штрафах.

Также законопроект предлагает обязать сайты, использующие рекомендательные алгоритмы, разъяснять принципы их работы понятным языком. Таким образом, каждый пользователь при желании сможет узнать, почему ему предлагают именно эти товары, новости или фильмы.

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