В Госдуме объяснили, как повлиять на решение женщины об аборте Депутат Буцкая: влиять на женщин в вопросе абортов нужно не запретами

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Россиянкам, сомневающимся, делать аборт или нет, необходимо оказывать медицинскую, социальную и психологическую помощь, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, предлагаемые сегодня ограничения и запреты не смогут повлиять на решение женщины в этом вопросе.

Мы ни в коем случае не должны загнать женщину в угол. Сейчас у меня такое ощущение, что со всех сторон мы пытаемся ограничивать, а не помогать. А реально ведь должна быть помощь, должна быть поддержка, должно быть решение тех проблем, которые для женщины кажутся безвыходными, — пояснила депутат.

Она подчеркнула важность правильной работы психологов в женских консультациях. Специалисту необходимо знать, в какой момент нужно приходить к беременной, что ей говорить, рассказывать о мерах поддержки, предоставлять информацию о том, какая помощь уже сейчас может быть оказана женщине.

Бывают ситуации, когда завтра уже хорошо, а сейчас ситуация кажется безвыходной. Нужно только протянуть руку помощи. <...> От того, что мы все запретим и закроем, мы демографию точно не поднимем, — подчеркнула Буцкая.

Парламентарий добавила, что появление ребенка должно положительно влиять на возможности семьи, и работу нужно вести и в этом направлении.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила подумать о введении уголовной ответственности за склонение к аборту. По словам сенатора, речь идет о принуждении женщин к аборту через уговоры, предложения, подкуп, обман или другие требования.