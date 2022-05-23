В Госдуме объяснили, как пересаживать чиновников на российские машины Депутат Евгений Фёдоров: пересаживать чиновников на российские машины нужно по мере износа старых

Lada Vesta в автосалонах официального дилера / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Закупать российские автомобили для чиновников следует по мере износа машин, на которых они ездят сейчас, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Он подчеркнул, что госслужащие уже сейчас используют авто отечественного производства, однако в России собирают в том числе транспортные средства зарубежных брендов.

По мере износа старых автомобилей, на которых ездят чиновники, нужно заменять на новые, естественно, российского производства, — сказал депутат.

По его словам, при закупках автомобилей для чиновников не следует исходить из страны происхождения бренда. Если делать выбор по марке машины, можно потратить больше денег из бюджета, уверен он.

Покупать надо то, что экономно, эффективно. Гоняться за брендами — снижать качество запроса и увеличивать расходы бюджета. Лучше ориентироваться всё-таки на качество и производства в России. А бренды — вопрос рекламы, — заключил Фёдоров.

16 мая правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия» за один рубль. Мыэр города Сергей Собянин заявил, что на предприятии возродят производство автомобилей «Москвич». В столичном департаменте транспорта уже определили судьбу будущих «Москвичей»: по словам заммэра Максима Ликсутова, их будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.

По данным СМИ, правительство Москвы, Минпромторг и КамАЗ договариваются с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе. В частности, переговоры ведутся с JAC Motors, FAW и BYD.