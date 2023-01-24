В Госдуме объяснили идею бронировать дату пересечения границы Депутат ГД Москвичев: бронирование дат пересечения границы коснется только грузоперевозок

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Предложение бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок, заявил РБК глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, это позволит ликвидировать пробки, скапливающиеся на границе.

Это касается только грузовых автомобильных перевозок, [машин], которые <...> на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предусматривают предварительное резервирование для автотранспорта даты и времени пересечения границы страны. Порядок будет включать перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время и категории средств транспорта, которым будет позволено проезжать пункты контроля вне очереди. Кроме того, правительству предлагается предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда.

Отдельно поправки оговаривают утверждение требований к обустройству участков дорог у пунктов пропуска. Предлагается, в частности, оборудовать площадки для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами и бесплатными туалетами, а также техническими средствами, которые позволят зарезервировать дату и время пересечения границы.