В Госдуме объяснили, что ждет Киев в случае отказа от условий Путина Картаполов: характер боев не изменится при отказе Киева от условий Путина

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжат устанавливать контроль над новыми российскими регионами, даже если власти Украины откажутся от условий, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи с руководящим составом МИД РФ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости. По его словам, характер боев никак не изменится.

Если они откажутся, значит, все продолжится. И мы будем продолжать идти вперед. <...> Если они не примут наши условия, значит, характер боевых действий не изменится, — сказал Картаполов.

По его словам, перед Киевом сейчас стоит выбор: согласиться с условиями российской стороны и вывести свои войска с подконтрольных территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, после чего начнется налаживание мирной жизни. Либо же отказаться, и тогда Россия освободит свои территории силой.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.