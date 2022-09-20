В Госдуме объяснили, почему Донбасс должен войти в состав России Депутат Белик: республики Донбасса заслужили быть частью России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Донецкая Народная Республика

Республики Донбасса заслужили войти в состав России, потому что жители ЛДНР «прошли свой путь» и «пролили кровь» в противостоянии с киевским режимом, заявил депутат Госдумы Дмитрий Беликов. Он сравнил военную спецоперацию с хирургической, в ходе которой союзные войска «выпускают дурную кровь» Украине.

... В этой операции жители Донбасса не просто ассистенты, а такие же оперирующие хирурги. Мы обязаны быть вместе с ними, они это заслужили и сполна прошли свой в путь в Россию, проливая кровь в боях с киевским режимом, — сказал Белик.

Белик уверен, что референдум по присоединению Донбасса к России станет «глотком воздуха полной грудью»

19 сентября общественники из ЛНР и ДНР попросили глав республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина соответственно о немедленном проведении референдумов о присоединении к России.

Позже Пушилин предложил Пасечнику вместе готовить референдум. Глава Общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман рассказал, что лучшая дата для его проведения — 4 ноября, так как в этот день будет отмечаться День народного единства.