В Госдуме объяснили «чехарду» с отсрочками от мобилизации для многодетных Депутат Останина сообщила о рекомендательном характере указаний по отсрочкам от мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Нина Останина опубликовала в своем Telegram-канале письмо замначальника Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, в котором говорится, что указания по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов имеют рекомендательный характер. Парламентарий впервые встретила такую формулировку в ответе, полученном на запросы к министру обороны Сергею Шойгу. Останина не поняла, как указания МО могут быть рекомендательными, но отметила, что это объясняет «чехарду» с их трактовкой.

Генштаб в очередной раз подтвердил, что указания продолжают действовать, но впервые добавил очень важную и неприятную деталь — они носят рекомендательный характер... Теперь понятна чехарда в регионах, где каждый трактовал указания по-своему. Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Они же указания, в конце концов, а не рекомендации! — написала депутат.

По словам Останиной, она направляла запросы на имя Шойгу дважды, 31 января и 16 февраля. Депутат обращалась к МО касаемо действия указаний Генштаба по отсрочке от мобилизации.

Указания свое действие не прекратили. Вместе с тем указания носят рекомендательный характер для призывных комиссий по мобилизации, — говорится в ответе Бурдинского.

30 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отцы троих детей могут получить отсрочку от мобилизации. 13 января Daily Storm сообщало, что на горячей линии МО заявили, что отсрочку дают только отцам, у которых не менее четырех детей.