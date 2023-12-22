В Госдуме объяснили цель публикации WSJ про гибель Пригожина Депутат Матвейчев: выпад в адрес Патрушева связан с выдвижением Путина на выборы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Версия о том, что убийство бизнесмена Евгения Пригожина якобы организовано Кремлем, вброшена в медийное поле специально перед выборами президента России, чтобы помешать избирательной кампании Владимира Путина, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его мнению, подобные публикации американской прессы не имеют никакого отношения к реальности.

Путин встречался с Пригожиным и с командирами ЧВК «Вагнер», им были даны все гарантии. Весь «Вагнер» был трудоустроен, а президент Белоруссии Александр Лукашенко был доволен тем, что вагнеровцы приехали обучать его солдат. В Африке тоже для них была работа. Многие вагнеровцы устроились работать в Минобороны, МЧС и Росгвардию. Никакого вреда от Пригожина, кроме пользы, не было, — сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Конфликт с Пригожиным, связанный с попыткой мятежа и «похода на Москву» 23–24 июня, был в итоге улажен и для интересов российского государства бизнесмен к моменту гибели был полезен, считает парламентарий. Что касается публикации The Wall Streеt Journal, содержащей версию о причастности Кремля к гибели Пригожина, то она рассчитана на нетребовательного читателя, пояснил депутат.

Сейчас западной публике можно скормить любую чушь. Вспомните, сколько звучало в западной прессе фейков о том, что российские ракеты в зоне СВО вот-вот закончатся или что скоро произойдет крах экономики России. По идее, западная публика должна уже в помойку выкидывать такую газету, как WSJ. Но люди там непритязательные и едят этот информационный фастфуд, — заявил Матвейчев.

Впрочем, у авторов WSJ была совершенно четкая цель — попытаться сбить волну популярности российского лидера внутри страны, полагает депутат.

Статья появилась не в сентябре и не в августе, когда погиб Пригожин, а спустя считаные дни после того, как Путин подал заявку на участие в президентских выборах. Западная пресса, очевидно, вбрасывает такую чернуху в отношении России специально перед избирательной кампанией, — уверен Матвейчев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию The Wall Street Journal о гибели Пригожина уткой. По его словам, этот текст не нуждается в комментарии, а само издание в последнее время стало похоже на «бульварное чтиво». В публикации содержалась гипотеза о том, что заказчиком убийства Пригожина мог стать секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В качестве доказательств журналисты ссылались на свои анонимные источники из числа бывших сотрудников спецслужб.