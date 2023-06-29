В Госдуме назвали бесполезным налог для богатых Депутат Федоров предрек уход богатых россиян в офшоры при повышении для них НДФЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея об увеличении ставки НДФЛ для богатых россиян, озвученная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым, не только не увеличит налоговые поступления в бюджет, но и возымеет обратный эффект, считает член парламентского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. В беседе с НСН он высказал мнение, что в случае реализации этой инициативы средства уйдут в офшоры.

Как сообщает издание, ранее Борис Чернышов направил руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову предложение увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, зарабатывающих более 25 млн рублей в год. Федоров выступил против такой меры, назвав ее неграмотной.

Налогов это не прибавит, потому что, грубо говоря, таких людей в России нет, они есть только за границей. <...> А если кто-то перевел заработки в Россию, после такой меры переведут их обратно в офшоры. То есть, доходы бюджета могут даже уменьшиться. Сейчас они платят 13%, а будут платить ноль. Это просто неграмотное предложение, — объяснил Федоров.

Ранее налоговый юрист Александр Хаминский рассказал об отрицательных последствиях идеи ЛДПР об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, это повлечет за собой рост числа серых зарплат и других налоговых правонарушений.