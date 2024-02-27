В Госдуме обвинили США в распространении сорняка Депутат Баженов заявил, что США распространили в России борщевик Сосновского

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Борщевик Сосновского

Депутат Тимофей Баженов обвинил США в бактериологической войне из-за распространения борщевика Сосновского в России. Парламентарий рассказал «Подъему», что растение еще во времена СССР завезли с территории государства-противника.

Та разновидность борщевика, с которой мы боремся, была завезена на нашу землю в качестве семенного фонда с территории государства-противника. Это произошло во время оттепели. Враги воспользовались временной слабостью руководителей Коммунистической партии Советского Союза и обманом продвинули идеи интродукции данного растения под видом сельхозкультуры, — заявил Баженов

Он напомнил, что традиционно «бактериологическим» оружием называют все инспирированные из-за границы угрозы бактериального, вирусного, ботанического, зоологического и иного биологического — инвазивного характера. Таким образом, по мнению Баженова, «разрушающая способность борщевика Сосновского может быть приравнена к биологическому оружию».

Представители сообщества «Антиборщевик» ранее рассказали, что в регионах РФ часто нет бюджетных средств на планомерную борьбу с борщевиком Сосновского, к тому же чиновники не всегда заинтересованы в результатах. Поэтому часто добровольцы борются с этим сорняком эффективнее, чем государство.