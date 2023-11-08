США нарушат «святой принцип капитализма», если одобрят передачу российских замороженных активов Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он объяснил, что речь идет о неприкосновенности частной собственности.
В США нарушают свой же святой капиталистический принцип неприкосновенности частной собственности. Если они осмелятся передать наши замороженные активы [Украине], значит, это станет прецедентом, значит, можно отбирать, передавать кому угодно что угодно. Мировое финансовое пространство разрушится, — подчеркнул парламентарий.
По его словам, до 2014 года США ограничивались поправкой Джексона — Веника, действовавшей в том числе в отношении России, но затем администрация Дональда Трампа развязала санкционную войну. Как заметил Арефьев, теперь «все кувыркаются из-за того, что США захотели обложить рестрикциями РФ».
Это не просто какое-то наказание для России или санкции. Вы помните, что до 2014-го у нас была поправка Джексона — Веника, которая не отменялась США, а потом Трамп начал санкционную войну. И посмотрите, к чему мы пришли? Все себе на ноги наступили, все кувыркаемся: Европа и США. Только потому, что США захотели обложить санкциями Россию, — рассказал Арефьев.
Он напомнил, что ряд стран держит свои средства в американских банках, в том числе Китай, чьи $20 трлн размещены в финансовых организациях на территории США. Парламентарий не исключил, что Вашингтон попытается конфисковать и их.
У США и Китая сложные отношения. Тогда любое государство, чуть что, сможет арестовать активы другого государства, присвоить или отдать. Это хуже санкционной войны, разрушится финансовое хозяйство. К этому ералашу в экономике привели санкции, — подытожил Арефьев.
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Согласно документу, госсекретаря наделят полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. В то же время решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства зачислятся в специальный «фонд поддержки Украины».