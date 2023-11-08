В Госдуме обвинили США в нарушении «святого принципа капитализма» Депутат Арефьев: передача активов РФ Киеву нарушит «святой принцип капитализма»

Фото: Государственная Дума РФ

Николай Арефьев

США нарушат «святой принцип капитализма», если одобрят передачу российских замороженных активов Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он объяснил, что речь идет о неприкосновенности частной собственности.

В США нарушают свой же святой капиталистический принцип неприкосновенности частной собственности. Если они осмелятся передать наши замороженные активы [Украине], значит, это станет прецедентом, значит, можно отбирать, передавать кому угодно что угодно. Мировое финансовое пространство разрушится, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, до 2014 года США ограничивались поправкой Джексона — Веника, действовавшей в том числе в отношении России, но затем администрация Дональда Трампа развязала санкционную войну. Как заметил Арефьев, теперь «все кувыркаются из-за того, что США захотели обложить рестрикциями РФ».

Это не просто какое-то наказание для России или санкции. Вы помните, что до 2014-го у нас была поправка Джексона — Веника, которая не отменялась США, а потом Трамп начал санкционную войну. И посмотрите, к чему мы пришли? Все себе на ноги наступили, все кувыркаемся: Европа и США. Только потому, что США захотели обложить санкциями Россию, — рассказал Арефьев.

Он напомнил, что ряд стран держит свои средства в американских банках, в том числе Китай, чьи $20 трлн размещены в финансовых организациях на территории США. Парламентарий не исключил, что Вашингтон попытается конфисковать и их.

У США и Китая сложные отношения. Тогда любое государство, чуть что, сможет арестовать активы другого государства, присвоить или отдать. Это хуже санкционной войны, разрушится финансовое хозяйство. К этому ералашу в экономике привели санкции, — подытожил Арефьев.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Согласно документу, госсекретаря наделят полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. В то же время решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства зачислятся в специальный «фонд поддержки Украины».