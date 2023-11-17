В Госдуме обвинили Пашиняна в предательстве российско-армянских отношений Депутат ГД Водолацкий: Пашинян предал отношения с РФ принятием Римского статута

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Принятие Ереваном Римского статута можно расценивать как предательство армяно-российских отношений, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда поступили необдуманно, пойдя в этом вопросе на поводу у Запада.

Армянский народ остается для нас братским. Как государства нас связывают различные программы, соглашения, а также договоры. Принять Римский статут как основу дальнейшей деятельности, стать членом нелегитимного органа для того, чтобы затем манипулировать различными действиями, нарушая подписанные с Россией соглашения, — это, мягко говоря, необдуманное решение Пашиняна и его команды. Если это можно назвать предательством наших совместных интересов, может быть, это так и есть, — сказал парламентарий.

Он предположил, что Армения сделала это под влиянием США, хотя эта страна не является членом Международного уголовного суда (МУС). Кроме того, значительную роль в принятии Ереваном данного решения могло сыграть армянское лобби во Франции, а президент страны Эммануэль Макрон выполняет миссию по дестабилизации ситуации в республике, отметил депутат.

Водолацкий добавил, что Пашинян идет по пути экс-президента Украины Виктора Ющенко. Есть риск того, что Армения повторит судьбу Украины и лишится суверенитета, однако все будет зависеть от ее народа, отметил депутат.

Если армянский народ хочет таких же событий, то он будет идти по пути, который сейчас определяют англосаксы и западные кураторы во главе с Макроном, — заключил он.

Ранее стало известно, что Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута. Ереван станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года. Пашинян заявил, что Ереван ратифицировал Римский статут МУС, осознав невозможность ОДКБ обеспечить безопасность страны.