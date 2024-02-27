В Госдуме обвинили НАТО в попытке легализовать войска на Украине Белик: страны НАТО пытаются узаконить присутствие своих военных на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа стран НАТО решила устроить заговор с целью присутствия своих военных на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Парламентарий также отметил, что Фицо является одним из немногих западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, даже если на карту поставлена политическая карьера.

В заявлении Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников. То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет, — сказал Белик.

Он добавил, что «старой Европе» украинский конфликт перестал быть интересен, в победу Киева там не верят, в связи с чем не хотят выделять деньги «на заведомо безнадежное дело».

Ранее словацкий премьер сообщил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Он подчеркнул, что им не удастся достигнуть поставленной цели.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон признал, что на конференции в поддержку Украины обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада в это государство, однако присутствующие не пришли к консенсусу. При этом политик подчеркнул, что Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.