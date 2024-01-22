В Госдуме обратили внимание ООН на вовлечение украинских детей в криминал Депутат Кузнецова: ГД обратилась в ООН из-за положения украинских детей в ЕС

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева обратилась в комитет ООН по правам ребенка в связи с вовлечением украинских детей в криминальные группы в Евросоюзе, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает ТАСС. По ее словам, соответствующие жалобы поступают в российские консульства от украинских семей, которые не находят помощи у Киева.

Эти дети нередко подпадают под влияние антисоциальных групп криминальной направленности, занимаются уличной проституцией или же становятся жертвами социальных служб. <...> Обращаемся в комитет ООН по правам ребенка и просим обратить внимание на данные факты, дать правовую, моральную оценку действиям Евросоюза, — сообщила она.

Она добавила, что в странах Евросоюза из 2 млн украинских детей только 43% посещают школы. Кузнецова уверена, что многие не могут этого делать из-за «незнания языка, несоответствия образовательных программ, отсутствия государственных решений Евросоюза».

Палата предварительного производства МУC 17 марта 2023 года выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины».

В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.