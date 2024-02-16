В Госдуме обратили внимание на участившиеся случаи вербовки детей Депутат Лантратова: детей начали активнее вовлекать в преступную деятельность

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Детей и подростков начали активнее вовлекать в преступную деятельность, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат подчеркнула, что проблема вербовки в последние годы приобрела угрожающие масштабы, несмотря на общее снижение преступности среди несовершеннолетних, пишет «Парламентская газета».

Сейчас у нас, с одной стороны, по статистике наблюдается общее снижение преступности среди несовершеннолетних. Но, с другой стороны, по данным ФСБ, только за 2022 год удалось предотвратить 118 терактов, в том числе таких, которые должны были совершить представители молодежи, — отметила парламентарий.

Она обратила внимание и на статистику Роскомнадзора. Так, за 2023 год специалисты ведомства удалили из российского сегмента интернета 588 тысяч запрещенных материалов, большая часть из которых была посвящена вовлечению детей и подростков в противоправную деятельность.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев также отметил, что предотвращать случаи вербовки детей становится сложнее из-за того, что те все больше времени проводят в интернете. По его словам, родителям следует больше внимания уделять ребенку и выстраивать с ним тесное и доверительное общение, чтобы обезопасить его.

Лантратова ранее предложила создать Всероссийскую единую систему родительского контроля, которая позволит взрослым контролировать, какие сайты посещает ребенок. Она направила соответствующий запрос вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.