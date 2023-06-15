В Госдуме обосновали необходимость приватизации Депутат Кирьянов назвал приватизацию необходимой для замещения ушедших компаний российскими

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Артем Кирьянов

Передача ряда государственных активов в частные руки поможет укрепить российскую экономику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с Lenta.ru он рассказал о необходимости новой приватизации госсобственности, в результате которой российский бизнес, в частности, займет ниши, образовавшиеся после ухода западных компаний.

Речь идет о том, чтобы дать возможность частной инициативе, российскому предпринимателю занять те ниши, которые, например, покинули иностранные компании в России. Для этого, может быть, процесс приватизации необходимо ускорить, — считает Кирьянов.

Он отметил важность приватизации для возрождения российской промышленности на этапе, когда она не испытывает внешнего давления, связанного с поставками. При этом парламентарий подчеркнул, что речь не идет о приватизации по образцу 1990-х, все процедуры должны быть прозрачны.

Это не значит, что что-то будет каким-то образом по черным схемам, по непонятным деньгам. У нас есть специальные органы, например Росимущество, которые отвечают за такие процессы, — заявил депутат.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что России следует двигаться в сторону приватизации, делая это без ущерба для стратегических интересов.