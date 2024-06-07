В Госдуме не увидели смысла в экономическом достижении России Депутат Макаров назвал бессмысленным включение России в мировой рейтинг по ППС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Макаров

Вывод экономики России на четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС) является бессмысленной инициативой, заявил на полях ПМЭФ глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, этот показатель не влияет ни на что, поскольку не имеет отношения ни к качеству жизни, ни к качеству экономики.

Макаров сослался на материал РИА Новости, в котором утверждается, что Россия по ППС еще с 2021 года стала четвертой экономикой мира, обогнав Японию. Однако, как подчеркнул он, никто в РФ этого не заметил.

А потому что это ни на что не влияет. Потому что это не имеет никакого отношения ни к качеству жизни, ни, строго говоря, к качеству экономики, — объяснил депутат.

Макаров напомнил, что самые высокие темпы экономического роста в России были в годы перестройки и последствия этого также известны. В Японии уровень ППС не растет, и «благосостояние населения вроде как ничего».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад рассчитывал подорвать экономику России за полгода, однако теперь всему миру ясно, что план провалился. Он отметил, что поставленная им цель ввести РФ в четверку лучших экономик мира достигнута.