В Госдуме не поддержали призыв Кадырова уничтожать украинские города Депутат Госдумы Картаполов не поддержал призыв Кадырова уничтожать украинские города

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов не согласился с предложением главы Чечни Рамзана Кадырова уничтожать города Украины в ответ на обстрелы территории РФ, но отнесся к нему с пониманием. Депутат подчеркнул, что ВС России в ходе СВО «воюют с нацистами», а не с мирным населением.

Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО так, как мы привыкли, как мы умеем это делать, так как нас учили великие предки. Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами и мы победим, — высказался Картаполов.

Ранее Кадыров назвал слабыми ответы России на обстрелы ВСУ новых российских регионов. В своем Telegram-канале глава Чеченской Республики призвал принять более жесткие меры, чтобы противник «даже не подумал стрелять в нашу сторону». Он назвал происходящее «войной христиан и мусульман с сатанизмом».

До этого Минздрав Херсонской области сообщил, что члены украинской диверсионно-разведывательной группы обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области. В результате нападения на мирных жителей один человек погиб. Два человека получили экстренную медпомощь на месте и следом были доставлены в одну из больниц Херсонской области.