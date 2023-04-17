В Госдуме не поддержали идею Вассермана о сбережениях свыше 1 млн рублей Депутат Савченко негативно оценил идею Вассермана сообщать о наличных свыше 1 млн рублей

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Анатолий Вассерман

Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил о негативном отношении к идее депутата Анатолия Вассермана о необходимости обязать россиян отчитываться перед налоговой инспекцией о наличных более 1 млн рублей. По его словам, граждане имеют право распоряжаться честно заработанными средствами и не следует их в этом ограничивать. Слова депутата приводит РБК.

Однозначно отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги. Не вижу причин, по которым нужно это право ограничить. Если с точки зрения макроэкономических факторов, то это ограничение никак не повлияет на ситуацию. Государство не очень много средств тратит на то, чтобы выпускать в оборот наличные, — сказал Савченко.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект будут «всесторонне рассматривать».

Ранее Анатолий Вассерман предложил обязать россиян, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме более одного миллиона рублей, сообщать об этом налоговой службе и объяснять происхождение средств. Наказание предусматривает конфискацию незадекларированных средств и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Депутат полагает, что данный закон может выступить в качестве эффективного инструмента борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.