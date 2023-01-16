В Госдуме не поддержали отсрочки от мобилизации для ученых Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комитет Госдумы по обороне не поддержал в первом чтении законопроект, по которому предполагались отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук, сообщается на сайте нижней палаты парламента. По мнению комитета, инициатива «не соотносится с подходом» законодательства к мобилизации. Законопроект, на который дал заключение комитет Госдумы по обороне, был внесен на рассмотрение депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым 25 октября прошлого года.

Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации, — говорится в документе.

16 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что в России следовало бы освободить от мобилизации учредителей и директоров компаний в случае, если они являются единственными руководителями. По его словам, это небольшая группа граждан, которая приносит экономике существенную пользу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Минздраву России подготовить и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации. Предложения ведомств должны быть подготовлены к 1 февраля 2023 года.