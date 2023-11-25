В Госдуме не оценили слова мэра Пензы о «некрополях» на зданиях школ Хинштейн раскритиковал позицию мэра Пензы о мемориалах погибшим бойцам

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Позиция мэра Пензы Александра Басенко по вопросу идеи о создании мемориалов павших в зоне СВО российских военных является недопустимой и некорректной, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он убежден, что увековечивание памяти героев является одной из важнейших задач государства. Парламентарий также призвал губернатора Пензенской области Олега Мельниченко «поправить» Басенко и принять все меры, чтобы «восторжествовала справедливость».

Считаю позицию главы Пензы недопустимой и некорректной. <...> Надеюсь, что губернатор Пензенской области <...> Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала, — написал Хинштейн.

При этом позицию Басенко поддержали первый зампред комитета ГД по образованию Михаил Берулава и замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов, пишет издание «Подъем». Берулава убежден, что в школе необходимо патриотическое воспитание, однако превращать учебные заведения в мемориалы он считает уже лишним. В свою очередь Милонов отметил, что решение об увековечивании памяти погибших бойцов нужно принимать по окончании СВО.

Я думаю, здесь решение нужно принимать уже в конце СВО. <...> Сейчас давайте, пока СВО еще идет, мы будем концентрироваться не на этом пока, — приводит издание слова Милонова.

Басенко ранее предложил повременить с установкой в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе спецоперации на Украине. Он призвал задуматься, как создание большого количества мемориальных досок в стенах учебных учреждений отразится на психике детей, и подчеркнул, что пока не стоит превращать в «некрополи» образовательные учреждения. Мэр добавил, что когда все закончится победой, тогда власти сделают все возможное для увековечения памяти погибших героев.